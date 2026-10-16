46 yaşında başladığı üniversiteyi birincilikle bitiren kadın deri işlemeciliği ustası olarak eğitim veriyor

Rize'de iki çocuğunu büyüttükten sonra eğitim hayalini gerçekleştirmek için 46 yaşında üniversiteye başlayan ve bölümünü birincilikle bitiren 56 yaşındaki Sibel Kürkçü, deri işlemeciliği sanatını gelecek nesillere aktarıyor.

Kentte yaşayan iki çocuk annesi Kürkçü, ablası ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Ayfer Demir'den etkilenerek geleneksel el sanatlarına ilgi duymaya başladı.

Tezhip sanatını öğrenmek amacıyla halk eğitimi kurslarına katılan Kürkçü, 4 yıllık eğitimin ardından kendisini geliştirmek için 46 yaşında üniversite sınavına girdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümünü kazanan Kürkçü, okuldan 2018 yılında birincilikle mezun oldu.

Üniversite eğitimi sırasında tanıştığı deri işlemeciliğine yönelen Kürkçü, KOSGEB'in kadın girişimcilere yönelik desteğinden yararlanarak iş hayatına başlamasına rağmen pandemi nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Bu süreçte evini atölyeye dönüştürerek çalışmalarına devam eden Kürkçü, halk eğitimi merkezinde usta öğretici olarak görev yapmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023 yılında "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanına layık görülen Kürkçü, Halk Eğitimi Merkezinde 6 yıldır verdiği eğitimlerle deri işlemeciliği sanatının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Rize Kültür Sanat Merkezi Deri Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren Kürkçü, kursiyerleriyle çanta, ayakkabı, sandalet, takı ve çeşitli aksesuarlar üretiyor.

Geleneksel motiflerin yanı sıra Rize'nin simgelerini de deri ürünlerine işleyen Kürkçü, hem kültürel mirasın korunmasını hem de kentin tanıtımına katkı sunmayı amaçlıyor.

"Ben yaptıysam onlar da yapabilirler"

Kürkçü, AA muhabirine, çocuklarını büyüttükten sonra kendisine zaman ayırmak ve hayallerini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Üniversite eğitiminin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Kürkçü, "Gençlerin üniversite hayatının heyecanını, 46 yaşında öğrenci olmanın heyecanını yaşadım. Başarabilmenin heyecanını yaşadım. Başarabilmek için sabah 5'lerde kalkıp, 'yeter ki ben bunun devamını getireyim' diye çalışma düzeni, programı yaptım kendime. Karşılığını da aldım çok şükür. Çok güzel yerlere de geldik elhamdülillah." diye konuştu.

Deri işlemeciliğine üniversite yıllarında ilgi duymaya başladığını anlatan Kürkçü, "Üniversiteyi okurken deri ile tanıştım. Derinin serüveni benim çok ilgimi çekti. Deriye kendi yorumumu katabileceğimi fark ettim. Kendi fikirlerimle, kendi tasarımlarımla ilerleyebileceğimi düşündüm, keza öyle oldu." dedi.

Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak görev yapmasının kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Kürkçü, şunları kaydetti:

"Kendi boş evimi atölyeye çevirdim. Arkadaşlarımla beraber bireysel çalışmaya başladım. Sonra halk eğitim serüveni başladı. 6 yıldır da halk eğitimde deri tasarımı üzerine usta öğreticilik yapıyorum. 2023 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanını aldım. Kursiyerlerimi eğitimlerine devam etmeleri konusunda teşvik ediyorum. Biz hep bütün sergilerde, programlarda beraberiz. Kursiyerim olup da şu anda okuyanlar da var. Çok gurur verici bir şey. Ben yaptıysam onlar da yapabilirler. Ne olursa olsunlar, hayallerinin peşinden gitsinler. Çünkü ben hayallerimin peşinden gittim. Korkmasınlar, cesaretlensinler. Sonuca ulaşınca o duygu çok güzel, başarabilmek çok güzel. Ben herkesin de bunu başarabileceğine inanıyorum."

Rize'nin simgelerini deri ürünlerine işliyor

Kürkçü, deri işlemeciliğinde farklı tekniklerden yararlanarak çeşitli ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Derinin geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna işaret eden Kürkçü, "Çantalarda, aksesuarlarda, takılarda, kıyafetlerde, her alanda kullanabiliyoruz. Teknikleri kullanım alanlarına göre değişiyor. Dövme teknikleri, yakma teknikleri, kanaviçe tekniği, bunları bütün alanda kullanabiliyoruz. Rize'nin kültürel değerlerini tasarımlarımıza yansıtmaya özen gösteriyoruz. Rize'mizi temsilen çay bardaklarımızı yapıyoruz. Çay bahçesini anlatan simgeleri işliyoruz. Rize'mizi dışarıdaki insanlarda sergilerde tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA