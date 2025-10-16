Haberler

4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali Şanlıurfa'da Başlıyor

4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali Şanlıurfa'da Başlıyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali, 20-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde 300'den fazla film başvurusu arasından finale kalan 16 film gösterilecek.

Şanlıurfa'da "4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali" gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen festival, 20-23 Kasım'da yapılacak.

Festival Genel Koordinatörü Ahmet Yavuzel, otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu yıl 300'den fazla film başvurusu aldıklarını belirten Yavuzel, ulusal ve uluslararası kategorilerde 16 filmin finale kaldığını söyledi.

Bu filmlerin yönetmenlerini, oyuncularını ve yapımcılarını Şanlıurfa'ya davet ettiklerini dile getiren Yavuzel, festivalde özel gösterimlerin de yer alacağını kaydetti.

Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan da her yıl artan ilgiyle büyüyen etkinlikle yalnızca sinema sanatını değil, aynı zamanda bu toprakların kadim kültürünü, tarihini ve insanlığın ortak mirasını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Doğan, festivalin hem ulusal hem de uluslararası alanda ses getiren bir organizasyona dönüştüğünü vurgulayarak, "Bu yıl da birbirinden değerli yönetmenler, oyuncular ve özel konuklar Şanlıurfa'nın büyüleyici atmosferinde bizlerle olacak. Yarışma filmlerimizin her biri, özgün hikayeleri ve sinema diliyle insanlık tarihini merkeze alan güçlü anlatılar sunuyor." dedi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Kültür Sanat
