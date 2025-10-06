4. Bağcılar Kitap Fuarı'na 500 Binin Üzerinde Ziyaretçi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Bağcılar Kitap Fuarı"nı 500 binin üzerinde kitapsever ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kitapseverler fuar boyunca yayınevlerinin stantlarındaki kitapları inceledi, satın aldı ve söyleşilere katıldı.

Kitap alışverişi yapmak ve sevdiği yazarlarla sohbet etmek için gelen okurlar için bu sene fuar alanında özel mekanlar oluşturuldu.

Bağ-Kartlılar için ayrılan köşede, kart sahibi olanlar kahve, alışveriş çeki ve futbol topu gibi birçok hediyenin sahibi oldu. Fuarın devam ettiği 10 günde, 8 bin 390 kişiye hediyeler takdim edildi.

Fuarda kurulan Çevre Çadırı'nda çocukların doğa ile tanışıp bağ kurması hedeflendi. Toprakla haşır neşir olan ve tohum ekmeyi öğrenen çocuklar, uygulamalı geri dönüşüm çalışmasında kullanılmış plastik malzemelerden yeni ürünler yaptı.

Çocuklar, Bilgi Evleri bölümünde ise öğretmenler eşliğinde hem eğlenceli hem öğretici etkinliklere katıldı.

Edebiyat dünyasında iz bırakan yazarların hayatlarını anlatan küplere ve fotoğraflardan oluşan bir bölüme de yer verilen fuarda, yakın zamanda hayatını kaybeden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler yad edildi.

Heybeden Kitap

Ayrıca "Heybeden Kitap" isimli proje kapsamında bilgi yarışmaları düzenlendi. Tek sorudan oluşan yarışmada soruları bilenlere kitap hediye edildi.

Gazze'deki insanlık dramını unutturmamak için hazırlanan Filistin Duvarı, yaşanan soykırımı ziyaretçilere aktardı. "Özgür Filistin" yazısı, barış güvercini, Filistinli çocuk, Türk ve Filistin bayraklarının resmedildiği duvarı iki grafiti sanatçısı boyadı.

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi üyeleri ile Ev Hanımları Derneği de alanda kurulan çadırda el yapımı yöresel lezzetleri sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, hava sıcaklıklarının fuar süresince mevsim normallerinin altında seyretmesine rağmen alanın dolup taştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'un dört bir yanından her yaştan ve kesimden vatandaş fuarımıza akın etti. 500 bini aşkın kişi fuar alanımızı ziyaret etti. Gelenlerin tamamına yakını bir kitap satın aldı. Kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı. Fuarın ötesinde festival tadında bir kitap fuarı yaşadık. Buraya gelen herkes kendinden bir şeyler buldu. Bize gelen övgülerden ne kadar doğru ve kıymetli bir iş yaptığımızı da gördük. Ayrıca insanlığın kanayan yarası Gazze'yi de unutmadık. Fuar alanında oluşturduğumuz Filistin Köşesi'nde yaptığımız etkinliklerle Filistinli kardeşlerimizin sesini dünyaya duyurduk."