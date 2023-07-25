33. Naadam Festivali Xilingol'da Başladı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Xilingol vilayetinde düzenlenen 33. Naadam Festivali başladı. Festival, Moğol güreşi, at yarışı ve okçuluk sporlarını içeren geleneksel oyunları kapsamaktadır. Yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı festivalde turistler ve yerel halk da yer aldı.

33. Naadam Festivali Pazartesi günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Xilingol vilayetinde yer alan Xilinhot şehrinde başladı.

Moğolca'da "oyunlar" anlamına gelen Naadam, bölgenin geleneksel sporları olan ve "erkeklerin üç oyunu" olarak da bilinen Moğol güreşi, at yarışı ve okçuluk sporlarını kapsayan bir festival.

Şenlik kutlamaları için birçok insanın geleneksel kostümlerini giyerek katıldığı festivalin yapıldığı çayırda, turistler ve yerel halktan oluşan yaklaşık 100.000 kişi toplandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xilingol'dan bildiriyor. (XHTV)