32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Filistin Teması

Bu yılki festival, 'Gazze, Şimdi!' seçkisi ile Filistin'deki durumu ele alacak. Festival, 22-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve dünya sineması bölümünde Filistinli yönetmenlerin eserlerine yer verilecek.

Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için "Gazze, Şimdi!" başlıklı seçki yer alacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" mottosuyla yola çıkan festivalin dünya sineması bölümünde Filistin'e de odaklanılacak.

Kentte 22-28 Eylül'de organize edilecek festivalde, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için "Gazze, Şimdi!" başlıklı seçki sunulacak.

Seçkide, Filistinli yönetmenler Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin "Bir Zamanlar Gazze'de" ve Rashid Masharawi'nin "Yitik Düşler" filmleri ile İranlı yönetmen Sepideh Farsi'nin "Yüreğini Eline Al ve Yürü" belgeseli sanatseverlerle buluşturulacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Kültür Sanat
