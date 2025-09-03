32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Jürisi Açıklandı
Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı. Jürinin başkanlığını Ümit Ünal üstlenirken, Belçim Bilgin, Berkay Ateş, Deniz Eyüboğlu, Ekin Fil, Gani Müjde ve Janet Barış da yer alacak. Festival, 22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve toplamda 10 film jüri önüne çıkacak.
Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belli oldu.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlığını yönetmen ve yazar Ümit Ünal'ın yapacağı jüride, oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni, yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile sinema yazarı, akademisyen Janet Barış yer alacak.
Bu yıl 22-28 Eylül'de düzenlenecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, 4'ü dünya prömiyeri olmak üzere 10 film jüri karşısına çıkacak.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Kültür Sanat