32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başlıyor

Adana'da düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin dünya sineması bölümünün festivaller seçkisinde ödüllü film ve belgeseller seyirciyle buluşacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesince 22-28 Eylül'de düzenlenecek festivalin dünya sineması bölümünün festivaller seçkisinde Cannes, Berlin, Locarno ve Karlovy Vary film festivallerinde ödül alan film ve belgesellere yer verilecek.

Festivaller seçkisinde, Kleber Mendonça Filho'nun "Gizli Ajan", Jean-Pierre ve Luc Dardenne kardeşlerin "Genç Anneler", Carla Simon'un "Romeria", Lav Diaz'ın "Macellan", Christian Petzold'un "Aynalar No: 3 Okyanusta Bir Tekne", Saeed Roustayi'nin "Ceza", Erige Sehiri'nin "Vadedilmiş Gökyüzü", Richard Linklater'ın "Mavi Ay", Jim Sheridan ve David Merriman'ın "Yeniden Yaratım", Julian Radlmaier'in "Temmuz Hayaletleri", Naomi Kawase'nin "Yakushima İllüzyonu", Ondrej Provaznik'in "Kırık Sesler" adlı filmleri ile Abbas Fahdel'in "Yaralı Yurdun Hikayeleri", Nishtha Jain ve Akash Basumatari'nin "Devrimi Ekip Biçmek", Aysun Bademsoy'un "Oyun Değiştiriciler" isimli belgeselleri perdeye taşınacak.