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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Jerzy Skolimowski'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü

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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, sinemaya getirdiği yenilikçi bakış ve sanatsal cesareti nedeniyle Polonyalı usta yönetmen Jerzy Skolimowski'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek. Skolimowski, festivalin konuğu olarak Adana'ya gelecek ve son filmi 'Aİ'nin gösterimine katılacak.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün bu yıl sahibi, sinemaya getirdiği yenilikçi bakış ve sanatsal cesareti nedeniyle Polonyalı usta yönetmen Jerzy Skolimowski'nin olacak. Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival'in ortaklığında festivalin konuğu olarak Adana'ya gelecek olan Skolimowski, Cannes'da Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Ödülü'nü alan son filmi 'Aİ'nin gösterimine de katılacak.

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, sinemaya getirdiği yenilikçi bakış ve sanatsal cesareti gerekçesiyle Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye verilecek. Usta sinemacı, Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival'in ortaklığında festivalin konuğu olarak Adana'ya gelecek.

Usta yönetmen ayrıca festival kapsamında seyirciyle buluşacak son filmi Aİ'nin (EO, 2022) gösterimine, filmin hem senaristi hem de yapımcısı olan Ewa Piaskowska ile katılacak. Cannes'da Jüri Büyük Ödülü ile En İyi Özgün Müzik Ödülü'nü alan ve 2023 Oscar'larında Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday olan film, hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktarıyor. Uluslararası festivallerde 31 ödülün sahibi olan film, Michal Dymek'in eşsiz görüntü yönetimi ve Pawel Mykietyn'in Avrupa Film Ödülleri ve Cannes'dan ödüllü müzikleriyle de benzersiz bir başyapıt.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat Festival Yönetmen Polonya Sinema Güncel Adana

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