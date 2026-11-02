30. Uluslararası Ankara Caz Festivali 16-30 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 30. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 16-30 Kasım tarihleri arasında Ankara'nın farklı sahnelerinde müzikseverlerle buluşacak. "Caz Evrenseldir" temasıyla gerçekleştirilecek festival, yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla düzenlenecek konserler, söyleşiler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle 15 gün boyunca devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Ankara Caz Festivali, cazın evrensel dilini başkente taşıyacak. 30 yıldır cazın birleştirici gücünü, kültürlerarası diyaloğu ve sanatsal üretimi destekleyen festival, Türkiye'nin köklü uluslararası müzik etkinliklerinden biri olarak yolculuğunu sürdürüyor.

Yalnızca konserlerden oluşan bir etkinlik değil, sanatçıların, dinleyicilerin ve kültür kurumlarının bir araya geldiği uluslararası bir buluşma noktası olan Ankara Caz Festivali, yıllar içinde geliştirdiği uluslararası iş birlikleri ve kültürel ortaklıklarla Türkiye'nin caz sahnesinin dünyadaki görünürlüğüne katkı sağlamaya devam ediyor.

Açılış Konseri Richard Baratta Quartet'ten

Festival, 16 Kasım 2026 Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek Basın Açılışı ve Ödül Töreni ile başlayacak. Törenin ardından düzenlenecek Açılış Konseri'nde dünyaca ünlü yapımcı ve müzisyen Richard Baratta Quartet sahne alacak.

Caz müzisyenliğinin yanı sıra kariyeri boyunca çok sayıda Oscar ödüllü filmin yapımcılığını üstlenen Richard Baratta, ekibiyle birlikte Türkiye'ye ilk kez gelerek Ankara Caz Festivali'nin 30'uncu yıl açılış konserini gerçekleştirecek.

Uluslararası sanatçılar Ankara'da buluşacak

Festival kapsamında farklı ülkelerden sanatçılar, özgün projeler ve cazın farklı yorumları Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. Cazın özgürlüğü, dayanışmayı ve farklı kültürlerin ortak sesini temsil eden evrensel dili, festival boyunca düzenlenecek etkinliklerle başkentin farklı sahnelerine taşınacak. Genç müzisyenlere alan açılması, sanatsal çeşitliliğin desteklenmesi ve cazın her kuşaktan dinleyiciye ulaşması da festivalin öncelikleri arasında yer alacak.

Uluslararası kültür ve sanat iş birlikleri güçleniyor

Caz Derneğinin 2026 yılında Dünya Caz Ağı (WJN) üyeliği ve Avrupa Festivaller Birliğinin EFFE Etiketi ile uluslararası kültür-sanat ağlarındaki varlığı güçlenirken Ankara Caz Festivali de kültürlerarası diyaloğu ve uluslararası sanatsal iş birliklerini desteklemeyi sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 30'uncu yılına ulaşan festival, kamu kurumları, büyükelçilikler, uluslararası kültür kuruluşları, sponsorlar ve diğer paydaşların katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Festival programı ve biletler

16-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin programı, etkinlikleri ve bilet bilgilerine https://www.cazdernegi.org/festivals/ankaracazfestivali adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı