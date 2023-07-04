30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başvuruları Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri için başvurular başladı. Yarışmalar için son başvuru tarihi 7 Ağustos 2023 olarak belirlendi. Festival kapsamında dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler düzenlenecek.

30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri için başvurular başladı. Yarışmalar için son başvuru tarihi 7 Ağustos 2023 olarak belirlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl 18 ile 24 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Yarışma yönetmelik ve başvuru formlarına https://altinkozaff.org.tr/ linkinden ulaşılabilecek. Tüm kategorilerde başvurular 7 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sinemaya ve sanata desteklerinin kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.