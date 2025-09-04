30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Trabzon'da Bando Konseri
Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu, Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde konser verdi. Bando, marşlar ve türkülerle katılımcılara anlamlı bir gün yaşattı.
Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde konser veren bando ekibi, Binbaşı Onur Arınç Duran yönetiminde marşlar ve türküler seslendirdi.
Konseri izleyen vatandaşlar, zaman zaman marşlara eşlik etti.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat