Üye Girişi
Haberler

3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da gerçekleşen 3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde uluslararası ve ulusal kategorilerde toplam 7 film ödüle layık görüldü. Ödüller, festivalin düzenlendiği Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde sahiplerine takdim edildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen 3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde 7 film ödüle layık görüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin ödül töreni, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası kategoride, en iyi yönetmen ödülünü "-12" filmiyle Bahador Zamani, en iyi senaryo ödülünü "The Gold Teeth" filmiyle yönetmen Alireza Kazemipour, en iyi film ödülünü ise "Can You Keep a Secret?!" filmiyle yönetmen Mohamed Elwy aldı.

Ulusal kategoride ise en iyi yönetmen ödülüne "Mori" filmiyle yönetmen Yakup Tekintangaç, en iyi senaryo ödülüne "Benim De" filmiyle yönetmen Ece Akalın Alagöz, en iyi film ödülüne ise "Teamül" filmiyle yönetmen Ali Rıza Bayazıt layık görüldü.

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Klaus Schmidt Belgesel Ödülünü "Heraion Teikhos'un Kadınları" filmiyle kazanan yönetmen Özge Deniz Özker'e verdi.???????

Festivalin anısına Venedik Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı filmle ödül alan Şanlıurfalı yönetmen Murat Fıratoğlu'na ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından onur plaketi verildi.??????????????

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat

Film Festivali Kültür Sanat Göbeklitepe Festival Magazin Kültür Sanat

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Ekim Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 28-29 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı 28-29 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Derbi ne zaman? Mekanik kıyma nedir, nasıl anlaşılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.