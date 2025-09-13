3. GastroAntep Kültür Yolu Festivali Başladı

GAZİANTEP'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncüsü başladı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan 3'üncü GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Gaziantep Kalesi'nde toplanan kalabalık, Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çaldığı şarkılarla şehrin tarihi noktalarından olan Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı'ndan geçip Balıklı Meydanı'na yürüdü. Korteje Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve bölge halkı katıldı. Kortejin ardından Tema Park'ta festivalin açılış programı düzenlendi. Buradaki törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli marka şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Sanayisi, ticareti, ekonomisiyle öne çıkan şehrimiz, kültürü, tarihi ve gastronomisiyle de ayrı bir değere sahip. Dokuz gün boyunca konserden tiyatroya, söyleşiden gastronomi sunumlarına kadar yüzlerce etkinlik yapılacak. Gaziantep gastronomisi UNESCO tarafından tescillenmiş, 500'ün üzerinde yemek çeşidiyle dünyada önemli bir konuma gelmiştir. Fatma Şahin'in öncülüğünde yapılan çalışmalarla Gaziantep gastronomide bir marka şehir olmuştur" dedi.

'GAZİANTEP GASTRONOMİDE KUTUP YILDIZI'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin önemine değinip kentin değerlerinden bahsederek, "Bu festival, herhangi bir festival değil. Bugün San Sebastian'da, Londra'da, Paris'te, Tokyo'da gastronomi adına ne konuşuluyorsa, hepsi bu salonda konuşuluyor. Çiftçisinden Michelin yıldızlı şefine kadar herkes burada. Gaziantep gastronomide odak şehir, kutup yıldızı oldu. Şehrimizde yuvalamanın bir felsefesi, bir sosyolojisi var. Bayramdan düğünlere, taziyeden çocuk dişi çıktığında yapılan hediğe kadar mutfağımızda her şey bir ritüele dayanır. 26 hanıyla, Osmanlı ve Selçuklu eserleriyle, Roma döneminden mozaikleriyle bu şehir bir medeniyet mozaiğidir" diye konuştu.

'DÜNYA BİR EV OLSAYDI MUTFAĞI GAZİANTEP OLURDU'

Vali Kemal Çeber ise kentin yalnızca mutfak şehri olmadığını, 9 bin yıllık tarihi boyunca üst üste kurulan medeniyetlerin değerlerini bugüne taşıdığını belirterek, "Gaziantep'in 107 coğrafi işaretli ürünü var. Bunlardan üçü Avrupa Birliği tescilli. Türkiye'nin ilk AB coğrafi işareti de Gaziantep baklavasıdır. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu. Gaziantep, sadece baklava ve kebapla sınırlanamayacak kadar zengin bir gastronomiye sahip. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in önderliğinde bu değerler dünyaya tanıtılıyor" dedi.

Festival kapsamında 50 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden tiyatroya, operadan sinemaya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar geniş bir programla Gaziantep, 9 gün boyunca kültür ve sanatın yanı sıra mutfağının lezzetlerini de konuklarıyla buluşturacak.