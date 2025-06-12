28 Haziran'da Mersin'de 1. Gülnar Batırık Festivali Düzenlenecek

28 Haziran'da Mersin'de 1. Gülnar Batırık Festivali Düzenlenecek
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Gülnar Belediyesi tarafından organize edilen 1. Gülnar Batırık Festivali, 28 Haziran'da sadece kadınlara özel etkinliklerle gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Fatih Önge, çalışmaları yerinde inceledi ve kadınları festivale davet etti.

Mersin'de "1. Gülnar Batırık Festivali" 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Gülnar Belediyesi tarafından organize edilecek festivalin hazırlık çalışmaları belediyeye ait restoranda devam ediyor.

Belediye Başkanı Fatih Önge de çalışmaları yerinde inceledi, bulgurla yapılan yöresel yemek batırığı hazırladı.

Önge, yaptığı açıklamada, festivalin sadece kadınlara özel düzenleneceğini belirtti.

Seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Önge, kadınları festivale davet etti.

Çeşitli etkinliklerin yapılacağı festival, 28 Haziran Cumartesi günü Gülnar Belediyesi Gölet Restoran'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Kültür Sanat
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