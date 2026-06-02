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"26. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı

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Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği 26. Afyonkarahisar Caz Festivali, termal bir otelde düzenlenen açılış konseriyle başladı. Kemal Günüç Orkestrası ve Çekyalı solist Karolina Krajnikova sahne alırken, festival 6 Haziran'a kadar sürecek.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "26. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı.

Kentteki termal bir otelde düzenlenen festivalin açılış konserinde, Kemal Günüç Orkestrası ile Çekyalı solist Karolina Krajnikova sahne aldı.

Başkadem, açılışta yaptığı konuşmada, festivale destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve sponsorlara teşekkür etti.

Konserde, orkestra eşliğinde solist Krajnikova, birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Festivalin açılış konserine, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Okul söyleşilerinin de yer alacağı festival, 6 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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