24 yaşındaki Lucienne Renaud Vary ile Uluslararası Mersin Müzik Festivali başladı
Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, Warner Classic sanatçısı Lucienne Renaud Vary trompet performansı sergiledi. Konserde Başkent Quartet orkestrası da eşlik etti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, festivalin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.
21. Uluslararası Mersin Müzik Festivali, Warner Classic sanatçısı 24 yaşındaki Lucienne Renaud Vary konseriyle başladı.
Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, 2017'de çıkardığı Voice Of The Trumpet adlı ilk albümüyle "Trompetiyle sansasyonel bir etki yaratan genç yıldız" olarak tanımlanan Lucienne Renaud Vary sahne aldı.
Lucienne Renaud Vary'a konserde Başkent Quartet orkestrası eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat süren konserde Vary'nin performansı sanatseverlerden alkış aldı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, festivalin Mersin için oldukça önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Konserde, festivale katkı sunanlara plaket sunuldu.