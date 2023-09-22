24 yaşındaki Lucienne Renaud Vary ile Uluslararası Mersin Müzik Festivali başladı

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, Warner Classic sanatçısı Lucienne Renaud Vary trompet performansı sergiledi. Konserde Başkent Quartet orkestrası da eşlik etti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, festivalin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.