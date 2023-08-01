24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı

'24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılış töreni yapıldı. Festivale 100 ülkeden katılan bin 580 kültür ve sanat elçisi, Mimar Sinan'ın eseri olan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden tüm dünyaya 'Sevgi birbirimize, barış hepimize' mesajı verdi.

Bu yıl 24. kez 26 Temmuz ile 5 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılış töreni dün Büyükçekmece Kültürpark'ta gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla 100 ülkeden bin 580 kültür ve sanat elçisinin katıldığı festivalin resmi açılış töreni; ülke temsilcilerinin sevgi bahçesine çiçek ekmesi ile başladı. Ardından köprü üstünde; su-flyboard gösterisi, havai fişek gösterileri, 'Yüzyılın Destanı' gösterisi Mehteran ve Zeybek gösterisi, ülkelerin geleneksel kostümleri ile gerçekleştirecekleri dans gösterileri eşliğinde görsel şölene dönüştü. Gecenin finalinde 5 kıtadan festivale katılan gençler ve Büyükçekmeceli çocukların buranlara basmasıyla birlikte 24'üncü kez festival meşalesi yandı.

Açılışa; CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönem Dışişleri Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, geçmiş dönem CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, şunları kaydetti:

"24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinden bütün hızıyla devam ediyor. Çünkü bugün 31 Temmuz ve uluslararası açılış bu akşam yapılıyor. Yani aslında işin bir resmi bir de yerel boyutu var. Biraz sonra gölün üzerinde enteresan görüntüler olacak. Daha sonra amfi tiyatroya gireceğiz. 100 ülkenin bayrakları sahneye çıkacak, konuşmalar yapılacak. Uluslararası anlamda açılışı gerçekleştirip festivalin meşalesini yakmış olacağız. Festivalimiz aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamasının bir parçasıdır.

Bu festivalde sadece halk dansları veya heykel yok. Aynı zamanda dünyanın 100 ülkesinden gelen el sanatları atölyesi, workshopları var. Biliyorsunuz ki bizim Okay Temiz hocamız, ritimde dünya sanatçısı. Kendisini bütün dünya tanıdı. Onun sergisi var. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz vurgulu saz ve çeşitli enstrümanların bulunduğu bir sergi var. Aynı zamanda gösteri de yapılıyor. Onu izlemenizi isterim. Çocuk sevgisi, çocuklarla ilgili temalar, dünyanın en tanınmış kukla sanatçıları Büyükçekmece'de. Hem yapıyorlar hem icra ediyorlar. Bunları izlemenizi isteriz. İnanılmaz kültür zenginliği var. 24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve sanat festivalinde muhteşem bir sanat ve kültür bolluğu var. Herkesi bekliyoruz, kaçırmayın. Kültür Park Mimar Sinan Köprüsü üzerinde Büyükçekmece sizi bekliyor."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, festivali 20 yıldır yakından takip ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Her ne kadar burada bu akşam çok kıymetli genel başkanlarımızla, değerli milletvekillerimizle, başkanlarımızla ve ülkelerin dış misyon şefleriyle birlikte hep beraber misafir olsak da ben yıllardır bu festivalin ev sahibi sayılırım. Çünkü festivali keşfedeli 20 yıla yakın oldu. 15,16 yıldır da açıkçası sıkı bir takipçisi hatta bir dönem siyasi bir kişilik değilken bir iş insanı olarak bir parçası olmaya gayret ettim. Çünkü bunu hak ediyor. Şimdi bu tür gelenekler topluma kolay hediye edilmez. Büyük bir emek ister. Büyük bir başlangıç kararlılığı ister. Bu bakımdan çok kıymetli Belediye Başkanı'mız Sayın Hasan Akgün burada değerli arkadaşlarıyla özenli bir çalışmayı, özenli bir başlangıcı ortaya koydular. Şimdi dolayısıyla bu kararlılık, bu üstün çaba bize 24 yıllık bir festivali hediye etti."