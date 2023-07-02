23 yıl sonra biten hasret...Tiyatrocunun hayalini belediye gerçekleştirdi

ERZURUM - Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından Erzurum'da sahne almadan ölmek istemediğini söyleyen tiyatro sanatçısı Murat Balkuş'un çağrısı karşılık buldu ve Dadaş İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sevdikleriyle buluştu.

Erzurum'un sevilen tiyatro sanatçılarından Murat Balkuş, İbrahim Erkal Kültür Merkezinde sahnelediği tek kişilik oyunu "Ciğerim" ile 23 sene sonra yeniden Erzurumlularla buluştu. Yıllardan beridir hem Erzurum'un kültürünü ve insan tiplerini sahneye taşıyan Murat Balkuş, İbrahim Erkal'ın ismini taşıyan kültür merkezinde kendisini seven insanların karşısında oyun sergilemenin heyecanlandırdığını ifade ederek, "Yıllar sonra Erzurum'da "Ciğerim" adlı tek kişilik oyunumu İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sahneledim. Tam 23 sene oldu Erzurum'da tiyatro sahnesine çıkmayalı. Beni sevenlerin manevi desteğine her zamankinden çok ihtiyacım vardı ve onlarda salonu doldurarak bunu yerine getirdiler. Çok mutluyum. Hayalim gerçek oldu" dedi.

Sosyal medya hesabından " Erzurum'da sahne almadan ölmek istemiyorum" özetinden bir paylaşım yaptığını ve kısa sürede buna cevap geldiğini söyleyen tiyatro sanatçısı Murat Balkuş, "Oyunumun sahnelenmesinde desteklerini gösteren başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Sosyal ve Kültür Daire Başkanı Ergün Engin'e, program öncesi ve sonrası beni cani gönülden destekleyen yanımda olan can dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Erzurum'da olmayı çok özlemişim" ifadelerine yer verdi.

İbrahim Erkal Kültür Merkezinde sergilenen oyuna tiyatrocuların sevenleri ile birlikte Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Kültür İl Müdürü Cemal Almaz ve davetliler katıldı. Murat Balkuş'a, sazıyla ve sözüyle Şahin Sarıgül ve arkadaşları eşlik etti. Oyunun bitiminde kendisine çiçek verilen tiyatro sanatçısı Murat Balkuş'un heyecanından dolayı konuşmakta zorlandığı görüldü.