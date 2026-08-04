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Gümüşlük Müzik Festivali'nde Portekizli Piyanist Sahne Aldı

Gümüşlük Müzik Festivali'nde Portekizli Piyanist Sahne Aldı
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Bodrum'daki 23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Portekizli piyanist Vasco Dantas, Antik Taş Ocağı'nda Fado ezgileri ve kendi besteleriyle konser verdi. Festival, 6 ve 8 Ağustos'ta diğer piyanistlerle devam edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden 23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Portekizli piyanist Vasco Dantas sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Bosfor Turizm ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin "Taşta" konserleri serisinde Vasco Dantas, 25 asırlık Antik Taş Ocağı'nda sanatseverlerle buluştu.

Geleneksel Fado ezgileri ile "Fado, Folia ve Diğer Portekiz Dansları" başlığı altında konserine başlayan Dantas, kendi bestelerini de icra etti.

Sanatçının piyanoya yansıttığı eserler, Bodrumlu klasik müzikseverlerden ilgi gördü.

Programın ikinci bölümünde "A Folia" çalışmasını icra eden sanatçı, Sergei Rachmaninoff'un "Variations on a Theme" eserini de piyanoda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Festival kapsamında İngiliz piyanist Charles Owen 6 Ağustos akşamı, Macar piyanist Attila Szaniszlo ve Japon piyanist Teppei Kuroda ise 8 Ağustos akşamı Antik Taş Ocağı'nda sahne alacak.

Kaynak: AA
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