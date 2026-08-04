Zorba Balesi Bodrum'da Sahnelendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Zorba" balesi sahnelendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından düzenlenen festivalde, "Zorba" balesi Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sanatseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, müziğini Mikis Theodorakis'in, koreografisini Lorca Massine'nin yaptığı gösteri beğeni topladı.

Nikos Kazancakis'in aynı adlı romanından uyarlanan eseri, Bodrum Kalesi'nin tarihi atmosferinde sahneleyen sanatçıların performansı ilgiyle takip edildi.

Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği gösteriyi, çok sayıda sanatsever izledi.

17 Ağustos'ta sona erecek festival, yarın "Zorba"nın ikinci temsili ile devam edecek.

Kaynak: AA