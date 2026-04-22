23-26 Nisan tarihlerinde sinema biletleri 120 lira olacak

23-26 Nisan tarihlerinde sinema biletleri 120 lira olacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye genelindeki sinema salonlarında 23-26 Nisan tarihleri arasında biletlerin 120 lira olacağını açıkladı. Bu özel organizasyona 1500'den fazla sinema salonu katılacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle 23-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelindeki yüzlerce sinema salonunda bilet fiyatlarının 120 lira olarak uygulanacağını duyurdu.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için anlamlı bir buluşmaya daha destek veriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz. 23-26 Nisan tarihleri arasında, Türkiye genelindeki katılımcı sinemalarda biletlerin 120 lira olarak uygulanacağı bu anlamlı organizasyonu destekliyoruz. Çocuklarımızın sinemayla buluşmasını sağlayan bu özel çalışmayı kıymetli buluyor, tüm ailelerimizi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara 'http://sinemafestivali.com' adresinden ulaşabilirsiniz. Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

1500 SALONDA UYGULANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından hayata geçirilen uygulama, Bakanlığın desteğiyle Türkiye genelinde yaygın şekilde uygulanacak. Türkiye genelinde, uygulama kapsamında 200'ün üzerinde sinema ve 1500'den fazla salon programa dahil edildi. Çocukların kültür ve sanatla buluşmasını teşvik etmeyi amaçlayan çalışma, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle de desteklenecek. 23 Nisan'a özel hazırlanan bu organizasyonla, çocukların bayram sevincini sinema ile birleştirerek daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
