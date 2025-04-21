23 Nisan için Özel Konser Düzenleniyor

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara ithaf edilen özel bir konser düzenleyecek.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 25 Nisan saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserin orkestra şefliğini ve müzik direktörlüğünü, Oğuzhan Kavruk üstlenecek.

Konserde, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Korosu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu, Simena Çoksesli Çocuk Korosu ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi Korosu sahne alacak.

Ayrıca Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Antalya Grubu da konserde, ADSO'ya eşlik ederek projeye katkı sunacak.

Konserde ADSO kontrbas sanatçısı Anıl Edebale'nin düzenlemeleri ile çocuk şarkıları ve marşlardan oluşan seçkin bir repertuvar seslendirilecek.

Konserin biletleri, AKM gişesi ve biletinial.com'dan temin edilebilecek.???????