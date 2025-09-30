Haberler

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Sona Erdi

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, son gün etkinlikleriyle birlikte tamamlandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği İcra Heyeti'nin performansı ve İranlı sanatçı Husameddin Seraj'ın konseriyle festival sona erdi.

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin son günü etkinliklerle devam etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği İcra Heyeti ise Kültürpark Amfi Tiyatro'daki konserle sanatseverlerle buluştu.

Mevlana Meydanı ve Mevlana Kültür Merkezi'nde 21 Eylül'de başlayan etkinlikler, İranlı sanatçı Husameddin Seraj (Bidil Grup) konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Kültür Sanat
