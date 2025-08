22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Başladı

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 22'nci kez sanatseverlerle buluştu. Bodrum Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen 22'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleşen gösteriyle sanatseverlere kapılarını açtı. Festivalin açılışına Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ile çok sayıda yerli ve yabancı izleyici katıldı. Türk balesinin ilk kuşak sanatçılarından ve festivalin fikir babası olan Oğuz Özlem de sahnede konuşma yaptı. Sanata ve festivale katkılarından dolayı duyulan minnetle söz alan Özlem, seyirciler tarafından büyük bir ilgi ve alkışla karşılandı. Ardından, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, kendisine teşekkür plaketi takdim etti. Sağtürk aynı zamanda, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen'e de plaket takdim etti. Öte yandan, bu yılki festivalin açılışında da 2024 yılında yaşamını yitiren Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçısı Almula Özlem anıldı.

'KÜLTÜR VE SANATIN ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNE ULAŞMASINI AMAÇLIYORUZ'

Açılışta konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, "Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü çatısı altındaki 6 il müdürlüğümüzde yıl boyunca yerleşik sahnelerimizde gerçekleştirdiğimiz sahnelerimizde sergilediğimiz temsillerin ardından şimdi opera ve bale sanatının en seçkin örneklerini izleyiciyle buluşturduğumuz yaz festivalleriyle bir kez daha sizlerleyiz. Bu yıl 16'ncı Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali ve 8'inci Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivalinin ardından şimdi de göz kamaştıran bu tarihi mekanda Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde sizlerle buluşuyoruz. Festivalimizin bu yılki repertuvarında klasik balenin başyapıtlarının yanı sıra çağdaş koreografiyle yer alan zengin bir programla siz sanatseverlere unutulmaz geceler yaşatmayı hedefliyoruz. Uluslararası Bodrum Bale Festivaline gösterilen yoğun ilgi ve destek sanatın toplumla ne kadar güçlü bir bağ kurduğunu bir kez daha göstermiştir. Geçtiğimiz yıl 13 bin 500 izleyiciye ulaşan festivalimizin bu sezon da benzer bir başarıya imza atmasını hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda opera ve bale her yerde mottosuyla geçtiğimiz yıl başlattığımız ve büyük ses getiren 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında farklı şehirlerde sergilediğimiz temsillerle ki, Şırnak'tan başlamıştık. Kültür ve sanatın ülkemizin her köşesine ulaşmasını amaçlıyoruz. Sanatı sadece sahnede değil, hayatın her alanında yaşatmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ise "Böyle bir akşamda Bodrum'da dolaşmayı, eğlenmeyi bırakıp buraya gelmiş olmanız çok güzel bir şey yaptığımızı gösteriyor" diye konuştu.

KUĞU GÖLÜ İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Festivalin açılışında, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin ölümsüz eseri 'Kuğu Gölü', İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Eser, klasik koreografisiyle tanınan Marius Petipa ve Lev Ivanov'un ardından, G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy'un çağdaş yorumuyla izleyiciyle buluştu. Büyüleyici bale eseri, lanetlenmiş bir prensesin kader ile aşk arasında yaşadığı dramatik yolculuğu; muazzam müzikleri, etkileyici koreografisi ve görsel tasarımıyla sahneye taşındı. Zarafet ve tutkunun iç içe geçtiği bu unutulmaz aşk hikayesinin dekor tasarımı Çağda Çitkaya'ya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait. Festivalin açılışında sahnelenen bu klasik eser, 2 Ağustos Cumartesi akşamı da yeniden izleyiciyle buluşacak.