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21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

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Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin beşinci gününde 'Devran, Kıyam, Kuud' konseri sanatseverlerle buluştu. Festival, 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne beşinci gününde "Devran, Kıyam, Kuud" konser ve gösterisi ile devam edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin beşinci gününde Selçuklu Kongre Merkezi'nde İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu "Devran, Kıyam, Kuud" konseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

30 Eylül'e kadar sürecek festivalde yarın saat 20.30'da, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Pakistanlı sanatçı "Sanam Marvi" konser verecek.

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Kültür Sanat

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