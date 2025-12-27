2026 Uluslararası Gastronomi Film Festivali, Sinema ve Mutfak Kültürünü Buluşturuyor

Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), bir tabağın veya yerel bir tarifin ardındaki derin hikâyeleri sinema aracılığıyla izleyiciyle buluşturacak. Festival, Türkiye'nin binlerce yıllık mutfak kültürünü ve kadim hikâyelerini evrensel bir dille anlatmayı amaçlıyor. UGFF Kurucu Direktörü Gülper Ergün, festivalin temel amacını "Katılımcılarımızı gıda aracılığıyla küresel bir farkındalık yaratmaya ve dünyamızı ortak bir sofra etrafında buluşturmaya davet ediyoruz" sözleriyle özetledi.

Çok Katmanlı Bilgi ve Deneyim Alanı

UGFF, 2026 yılında gerçekleştireceği etkinliklerde gastronomiyi kültürel üretimin merkezine yerleştiriyor. Festival kapsamında sunulacak olan multidisipliner model, bilgiyi deneyim yoluyla aktaran çeşitli bölümlerden oluşuyor:

Açık Perde: Tematik film gösterimleri.

SineSınıf & GastroSınıf: Sinema ve gastronomi odaklı eğitim alanları.

Veri Gurmesi: Gastronomi dünyasına dair veriye dayalı bilgi akışı.

İklim Krizi ve Yerel Dayanışma Gündemde

Festival, yalnızca kültürel mirasa değil, güncel küresel sorunlara da odaklanıyor. Gıdanın üretim süreçleri, iklim krizinin tarım üzerindeki etkileri, yerel gastronomi kültürlerinin korunması ve kırsal dayanışma gibi konular, sinemanın güçlü hikâye anlatıcılığıyla uluslararası arenaya taşınacak. UGFF, bu yaklaşımıyla hem kültürel belleği korumayı hem de bütüncül bir bakış açısını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.