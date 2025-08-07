Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 23 eserin iadesi sağlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Arkeolog Zeynep Boz, 2025 yılında şu ana kadar 23 eserin Türkiye'ye iadesini sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açılan 'Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi- Arkeolojinin Altın Çağı' sergisinde 570 eser ziyarete açıldı. Yurt dışından Türkiye'ye iadesi sağlanan eserlerden 485'i ilk kez sergilendi. 6 ay ziyarete açık olacak sergide ABD'den iadesi sağlanan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, Neolitik Çağ'ın asrın keşfi Karahantepe buluntuları, Gordion T26 Tümülüsü'nün bronz kapları, ilk kez sergilenecek Orhan Gazi sikkesi ve Adrasan Batığı'ndan çıkarılan su altı eserleri de yer alıyor.

Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Arkeolog Zeynep Boz, ABD'den iadesi sağlanan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait eserin, kaçakçılık açısından bakıldığında serginin göz bebeği olduğunu söyledi. Boz, "Çünkü Türk halkıyla yurt dışında iadesi sağlandıktan sonra ilk kez buluşuyor. Kendisine, diğer imparator başları ve imparatoriçe büstleri gibi yine aynı yerden çalınmış önceki yıllarda iadesini sağladığımız eserler eşlik ediyor. Bu eserler 6 ay kadar ziyaretçilerimizle buluşmaya devam edecek burada. Sonra tabii ki daha başka sergi konseptlerinde, başka müzelerimizde, farklı illerimizde de ziyaretçilerle, vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek" diye konuştu.

Boz ayrıca, "2025 yılında şu ana kadar 23 eserimizin iadesini sağladık. Bunlar ağırlıklı olarak heykellerden oluşuyor. Bilhassa Bubon Antik Kentinden 1960'lı yıllarda yağmalanan Marcus Aurelius gibi, kaçak kazılara maruz kalan ancak daha sonra ülkemizde çalışmalarımız sayesinde, ortaya koyduğumuz deliller sayesinde iadesini sağladığımız eserlerin hız kesmeden devam etmesini hedefliyoruz" dedi.

'90 KAZININ SONUÇLARINI GÖRDÜĞÜMÜZ ESERLERİMİZ VAR'

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Arkeolog Bülent Gönültaş, Geleceğe Miras Projesi kapsamında şu an 251 kazı alanında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gönültaş, bu sayının 1-2 yıl içerisinde 800'lere kadar ulaşacağını belirterek, "Bu sergide, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 90 kazının sonuçlarını gördüğümüz eserlerimiz var. Çok farklı dönemlerden çok farklı nitelikte eserlerimiz var. Bronz eserlerimizden tutun da seramik eserlerimize, mermer heykellerimize ve su altı buluntularımıza kadar çok farklı türden eserlerimiz var. Ziyaretçilerimizin büyük bir beğeniyle gezeceğine inanıyorum" dedi.

Hem yurt dışında bulunan eserlerin Türkiye'ye iade çalışmalarının, hem de yurt içinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Gönültaş, "Kolluk kuvvetlerimizle birlikte yurt dışına kaçırılmadan yakaladığımız çok sayıda eserimiz var. Bunlardan da küçük bir seçkiyi yine bu sergide izleyebilecek ziyaretçilerimiz. Herkesi bu sergiye bekliyorum. Çok güzel, başarılı bir sergi oldu ve ülkemize katma değer katacak bu projenin en güzel çıktılarından biri oldu" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,