2025'te müze ve örenyerlerini 33 milyon kişi ziyaret etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında müze ve örenyerlerini 33 milyon 129 bin 106 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanındaki müzelerin, geçmişle bugünü buluşturan en güçlü kültür durakları olmaya devam ettiğini belirtti. Ersoy, müze ve örenyerlerine gösterilen yoğun ilginin, kültürel mirasa yönelik yatırımların ve koruma-yaşatma politikalarının karşılık bulduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Ersoy, müzelerin yalnızca sergileme alanları değil; öğrenmenin, keşfetmenin ve ortak hafızayı canlı tutmanın merkezleri haline geldiğini, ziyaretçi sayılarındaki artışın kültürle kurulan bağın güçlendiğinin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, 2025 yılında müze ve örenyerlerini 33 milyon 129 bin 106 kişinin ziyaret ettiğini, Efes Örenyeri'nin 2 milyon 550 bin 458, Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri'nin 2 milyon 299 bin 914, Göreme Örenyeri'nin 1 milyon 184 bin 285, Zelve–Paşabağlar Örenyeri'nin 1 milyon 141 bin 219, Galata Kulesi'nin 951 bin 338 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen yerler olduğunu duyurdu.

'KALICI BİR İZ BIRAKTIK'

Bakan Ersoy, elde edilen rakamların kültürel mirasa verilen önemin güçlü bir yansıması olduğunu ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı vizyonunda stratejik bir rol üstlenen müzelerimiz; geçmişi koruyan, bugünü anlamlandıran ve geleceğe yön veren mekanlar. 2025'te attığımız adımlarla kalıcı bir iz bıraktık. Bu yaklaşımı daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Kültürel mirasın korunması, erişilebilirliğin artırılması ve nitelikli ziyaretçi deneyiminin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.