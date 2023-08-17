20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Don Kişot' Sahnelendi

Muğla'da düzenlenen 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin son gününde 'Don Kişot' eseri, sanatseverlerle buluştu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, büyük beğeni topladı.

Muğla'da düzenlenen 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin son gününde "Don Kişot", sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen festivalin son gününde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Don Kişot" eseriyle sahne aldı.

Koreografisi Marius Petipa'ya, müzikleri Ludwig Minkus'a ait eser, Ayşem Sunal Savaşkurt tarafından düzenlendi.

Bale, sanatseverlerin beğenisini topladı.