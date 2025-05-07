Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi

Komşu ülkeyi füzelerle vurdular! Misilleme anında geldi
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

2. Uluslararası Turan Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi

2. Uluslararası Turan Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Turan Film Festivali, Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi. Festivalde, 80 ülkeden 1675 film başvurdu ve öne çıkan eserler ödüllendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle, "Kızılelma" temalı düzenlenen 2. Uluslararası Turan Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2. Uluslararası Turan Film Festivali'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve TÜRKSOY iş birliğiyle 3-6 Mayıs'ta düzenlendiğini söyledi.

Budak, "Sanatsal faaliyetler üretmek, sanatın gelişimine katkı sağlamak, sanatı ve sanatçıyı sanatseverlerle bir araya getirmek, tam akredite öğrenci odaklı araştırma üniversitemizin toplumsal görevleri arasındadır. Bu bilinçten hareketle Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını vurgulayarak, bu bağların güçlenmesine, Türk devletleri ve topluluklarının kültürel çeşitliliğine ve zenginliğine katkıda bulunma hedefiyle yola çıktığımız bu önemli organizasyonumuzun ikincisini gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz, geçen sene daha fikir aşamasındayken iş birliği talebinde bulunduğumuz bütün çevreler tarafından heyecanla karşılandı. Sağlanan desteklerle bu noktaya geldik. Bu uluslararası etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamında uluslararası film yarışması, 3 söyleşi, 2 fotoğraf sergisi, 7 gösterim seçkisi, resim sergisi, konser, dans gösterisi yapıldığını belirten Budak, "Festivale 80 ülkeden 1675 film başvurdu. Türkiye'den 324, Azerbaycan'dan 32, Kırgızistan'dan 7, Kazakistan'dan 17, Özbekistan 13 ve Türkmenistan'dan 10 film katılım gösterdi. Yapılan tüm başvurular, duayen jüri üyelerinden oluşan seçili kurullar tarafından incelendikten sonra dereceye girenler belirlendi." diye konuştu.

Budak, dereceye giren filmlerin yanı sıra "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", "Sinema Sanatına Katkı Ödülü", "İnsani Değerlere Katkı Ödülü" gibi 13 kategoride özel ödüller de verileceğini sözlerine ekledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de Türk dünyasının ortak geçmişinin ve müşterek duygularının sinema perdesine yansıtıldığı Uluslararası Turan Film Festivali'nin bu yıl daha güçlü ve zengin bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise "Bu çağda sinema gücünüz yoksa devlet olarak güçlü değilsiniz. Biz kendi değer odaklı filmlerimizi buraya koymazsak, bu tek kale bir maça döner. Önümüzde 2 seçenek var. ya üreten ya da abone olan olacağız. ya hikaye anlatan ya da hikaye dinleyen olacağız. Çok üretmek zorundayız. Yeni sinemacılar yetiştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan birinciliğe layık görülen filmler için ödüller Prof. Dr. Budak tarafından verildi.

Anadolu Ajansının da "Medya Özel Ödülü"nü aldığı program, çeşitli ülkelerden gelen sanatçıların müzik dinletisi ve dans topluluklarının gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.