Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle, "Kızılelma" temalı düzenlenen 2. Uluslararası Turan Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2. Uluslararası Turan Film Festivali'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve TÜRKSOY iş birliğiyle 3-6 Mayıs'ta düzenlendiğini söyledi.

Budak, "Sanatsal faaliyetler üretmek, sanatın gelişimine katkı sağlamak, sanatı ve sanatçıyı sanatseverlerle bir araya getirmek, tam akredite öğrenci odaklı araştırma üniversitemizin toplumsal görevleri arasındadır. Bu bilinçten hareketle Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını vurgulayarak, bu bağların güçlenmesine, Türk devletleri ve topluluklarının kültürel çeşitliliğine ve zenginliğine katkıda bulunma hedefiyle yola çıktığımız bu önemli organizasyonumuzun ikincisini gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz, geçen sene daha fikir aşamasındayken iş birliği talebinde bulunduğumuz bütün çevreler tarafından heyecanla karşılandı. Sağlanan desteklerle bu noktaya geldik. Bu uluslararası etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamında uluslararası film yarışması, 3 söyleşi, 2 fotoğraf sergisi, 7 gösterim seçkisi, resim sergisi, konser, dans gösterisi yapıldığını belirten Budak, "Festivale 80 ülkeden 1675 film başvurdu. Türkiye'den 324, Azerbaycan'dan 32, Kırgızistan'dan 7, Kazakistan'dan 17, Özbekistan 13 ve Türkmenistan'dan 10 film katılım gösterdi. Yapılan tüm başvurular, duayen jüri üyelerinden oluşan seçili kurullar tarafından incelendikten sonra dereceye girenler belirlendi." diye konuştu.

Budak, dereceye giren filmlerin yanı sıra "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", "Sinema Sanatına Katkı Ödülü", "İnsani Değerlere Katkı Ödülü" gibi 13 kategoride özel ödüller de verileceğini sözlerine ekledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de Türk dünyasının ortak geçmişinin ve müşterek duygularının sinema perdesine yansıtıldığı Uluslararası Turan Film Festivali'nin bu yıl daha güçlü ve zengin bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise "Bu çağda sinema gücünüz yoksa devlet olarak güçlü değilsiniz. Biz kendi değer odaklı filmlerimizi buraya koymazsak, bu tek kale bir maça döner. Önümüzde 2 seçenek var. ya üreten ya da abone olan olacağız. ya hikaye anlatan ya da hikaye dinleyen olacağız. Çok üretmek zorundayız. Yeni sinemacılar yetiştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan birinciliğe layık görülen filmler için ödüller Prof. Dr. Budak tarafından verildi.

Anadolu Ajansının da "Medya Özel Ödülü"nü aldığı program, çeşitli ülkelerden gelen sanatçıların müzik dinletisi ve dans topluluklarının gösterisiyle sona erdi.