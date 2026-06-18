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Edirne'de 2. Uluslararası Trakya Caz Festivali başlıyor

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Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Trakya Caz Festivali, 19-21 Haziran'da tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda ücretsiz konserlerle gerçekleşecek.

Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde, Trakya, Kültür, Sanat, Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından Halkbank'ın katkılarıyla düzenlenen 2. Uluslararası Trakya Caz Festivali yarın başlayacak.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre festival, 19- 21 Haziran'da tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda gerçekleştirilecek.

Farklı kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası olan Edirne, festival kapsamında caz müziğinin önemli isimlerini ağırlayacak. Osmanlı döneminin önemli ticaret ve konaklama yapılarından biri olan kervansarayda düzenlenecek konserlerde sanatçılar tarihi atmosferde sahne alacak.

Festival programında 19 Haziran'da Anıl Şallıel, 20 Haziran'da Sibel Köse Quartet ve 21 Haziran'da Homeland sahne alacak.

Konserler saat 20.30'da başlayacak ve halka açık, ücretsiz olacak.

Kaynak: AA / Salih Baran
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