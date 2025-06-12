2 Bin 300 Yıllık Eserler Hasankeyf Müzesi'nde Sergileniyor

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Batman'da gerçekleştirilen kurtarma kazılarında bulunan 2 bin 300 yıllık 26 tarihi eser, Hasankeyf Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' kapsamında düzenlenen sergi, 30 Ağustos'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kurtarma kazılarında çıkartılan 2 bin 300 yıllık 26 eser Hasankeyf Müzesi'nde sergilendi

BATMAN - Batman'da kurtarma kazılarında çıkartılan 2 bin 300 yıllık 26 tarihi eser, Hasankeyf Müzesi'nde sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında, kurtarma kazılarında gün yüzüne çıkarılan 2 bin 300 yıllık 26 tarihi eser, ilk kez ziyaretçilere sunuldu. Sergi, 30 Ağustos'a kadar 3 ay süreyle açık kalacak.

Serginin açılışında konuşan Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, kentin tarihi derinliğine dikkat çekerek, 12 bin yıllık kadim geçmişe sahip Hasankeyf'te, taşı toprağı tarih olan bir yerde yaşandığını söyledi. Nerede bir kazı yapılsa mutlaka bir tarihi döneme ait izlere rastlandığını belirten İmrak, "Bugüne kadar yapılan kurtarma çalışmalarıyla yaklaşık 79 kaya mezarına ulaşıldı. Bu mezarlardan çıkan eserler Hasankeyf Müzesi'nde sergilendi. Kazı ekibimiz, bölgede gerçekleştirilen her türlü kurtarma çalışmasına anında müdahale ediyor ve bulunan eserleri kısa sürede müze envanterine kazandırıyor" dedi.

Hasankeyf Müze Müdürü Şeyhmus Genç ise, kurtarma kazısı gerçekleştirdiklerini değinerek, "Nihayetinde 79 tane bir kaya mezar bulundu ve bunların kazı çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalarda biz Helenistik dönem ve Pers dönemine ait, günümüzden 2 bin 300 yıl öncesine ait eserler bulduk, müzemize kazandırdık. Yüzükler var, küpeler var, seramiklerimiz var yine aynı şekilde. Önemli mühürlerimiz var, çok önemli bulduğumuz Helenistik dönemi sikkelerimiz var. Gümüş, bize tarihi verdi. Tarihlendirme açısından sikkelerimiz var. Biz, bakanlığımızın 100, cumhuriyetimizin 100 artı ikinci yılı kapsamında süreli sergi kapsamında bu eserlerimizi bugün teşhire sunduk. Ziyaretçilerimiz için yaklaşık 3 ay boyunca bunlar teşhirde kalacaklar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - Kültür Sanat
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