19. Yüzyıl Ressamı İrevani’nin Eserleri Ankara’da Sergilendi

19. yüzyıl ressamlarından Azerbaycanlı İrevani'nin eserleri Ankara'da sergilendi

ANKARA - Azerbaycan Büyükelçiliğinin Ankara'da düzenlediği 'Kültürel Hayatımızda Batı Azerbaycan' isimli resim sergisinde 19. yüzyıl ressamlarından Mirza Kadim İrevani'nin eserleri sergilendi.

Ankara'da yer alan Resim ve Heykel Müzesi'nde, 19. yüzyıl ressamlarından Mirza Kadim İrevani'nin 'Azerbaycan Güzel Sanatlar' koleksiyonunda yer alan eserleri, Azerbaycan Büyükelçiliğinin organize ettiği 'Kültürel Hayatımızda Batı Azerbaycan' isimli resim sergisinde sanatseverlerle bir araya geldi. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Öncelikle bakan yardımcımız Saadet Hanıma böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum. Ortak hafızamız, ecdadımızın, köklerimizin yaşatılması, gençliğe aktarılması konusundaki bu kıymetli çabaları takdirle karşılıyorum. Gençliğimizin nesillere adres olması konusunda hepimizin ortak memuriyeti görevleri ve vazifesi var İçeride de güzel parçaları da gördük. Hem filmin gösteriminden dolayı hem de bu eserlerin sergilenmelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İrevani, Azerbaycan'ın en parlak ressamıdır"

Mirza Kadim İrevani'nin Azerbaycan tarihinin en parlak sanatçısı olduğunu belirten Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Saadet Yusufova, "Azerbaycan'ın en parlak ressamlarından biri olan İrevani Erivan'da yaşamış görkemli bir isimdir. İrevani'nin düşünceleri kadim Erivan şehrinin tarihiyle bağlantılıdır. Onun iştirak ettiği Erivan'ın Saadet Sarayı'nın dağılmasından sonra eserlerinin uğurlanarak pazarlarda satılması, Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı soykırım gidişinde ailesinin Erivan'ı terk etmesi ve Erivan'da kalan eserleri dağıtıldı" ifadelerini kullandı.

"İrevani'nin eserlerini ilk kez Türkiye'de sergiliyoruz"

Sergide konuşan Azerbaycan Ulusal Sanat Müzesi Müdürü Melikova Şirin, "Kültür rezervimizde Batı Azerbaycan adlı sergide 40'tan fazla güzel ve dekoratif uygulamalı sanat eseri yer aldı. Bu sergi Mirza Kadim İrevani'nin 200. yılına ithaf edilmiştir ve Mirza Kadim İrevani'nin çok nadir eserlerini koleksiyonumuzdan ilk kez Azerbaycan'dan çıkarıp burada Türkiye'de sergiliyoruz. Şu anda bu eserlerin kopyaları müzemizde muhafaza ediliyor ve buradaki sergide eserleri sergiliyoruz ve burada bu Saadet Sarayı'nın muhteşem ortamını oluşturmaya çalıştık. Bu sergi çok muhteşem. Bu sergi batı Azerbaycan'ın büyük tarihini ve kültürünü yansıtan bir sergidir. Haziran ayının 18'ine kadar sürecek sergiyle sizi tanışmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.