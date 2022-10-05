1860 yılına ait tabloya detaylı bakanlar hayrete düştü

1860 yılına ait tabloda elinde Iphone tutan bir kadın sosyal medyada viral oldu. Birçok kişi 162 yıllık tablonun geleceğe dair mesajlar içerdiğini iddia etti. Ancak durum yanılsamadan ibaret.

1800'lü yıllarda yaşayan Ferdinand Georg Waldmüller'in"Beklenen Kişi" isimli tablosu şu sıralar internette gündemde. Söz konusu tabloda bir kadının, güzel bir yoldan geçerek elinde pembe çiçekle çalıların arasında bekleyen bir adama doğru yürüdüğü görülüyor.

21. yüzyıldan kalma tabloya daha yakından bakıldığında, kadın elindeki iPhone ile oynuyormuş gibi görünüyor.

Her ne kadar yürüyen genç kızın telefonu ile oynadığı görülürse de Iphone 2007 yılında piyasaya çıktı ve tablo 1860 yılında çizildiği için kadının elindeki nesnenin Iphone olması imkansız. Sanat eleştirmenlerine göre bu yanılsamanın basit bir açıklaması var. Kadın, gezintisi sırasında dua kitabı okuyor.

Sanat eleştirmeni Gerald Weinpolter, genç kızın elinde bulunan nesnenin Iphone olmadığını, genç kızın kiliseden çıkarken elindeki dua kitabını okuduğunu söyledi.