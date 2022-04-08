18. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali başlıyor

Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali bu yıl 18. kez minik seyircileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Festival, İBB İstanbul Vakfı ve TÜRSAK Vakfı iş birliği ile 11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocukların sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etmeyi hedefleyen festival, sinemasever çocuklar için birbirinden eğlenceli aktiviteler barındırıyor.

Festival boyunca Örnektepe, Sulukule ve Zafer Mahalle Evlerinde sinema ve kültür sanat alanında önde gelen isimlerle birçok atölye gerçekleştirilecek. Murat Şeker "Yönetmenlik", Ali Tanrıverdi "Yaratıcı Yazarlık", Meryem Yavuz "Görüntü Yönetmenliği", Emre Kavuk "Yönetmenlik'', Fatma Yılmaz, Mert Arat, Eda Döğer ve Dora Dalgıç "Oyunculuk", Erkan Gültekin "Film Yapım", Gülşah Koryürek "Okuma Tiyatrosu" atölyeleri ile çocuklarla bir araya gelecek.

Atölyelerin ardından çocuklar her gün Müze Gazhane'de ücretsiz olarak "Kaptan Pengu ve Arkadaşları", "Maşa ile Koca Ayı 4", "Süper Köpek ve Turbo Kedi", "Karlar Kralı Norm 2", "Renkli Balık", "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları" filmleri ile buluşacak; beyaz perdenin tadını çıkartacak.

Festival ile ilgili tüm detaylara resmi web sitesi www.cocukfestivali.com, TÜRSAK Vakfı ve İstanbul Vakfı sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

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