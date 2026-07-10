Haberler

18. Türkiye Gitar Buluşması, 13 Temmuz'da Ankara'da başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18. Türkiye Gitar Buluşması, 13-16 Temmuz'da Ankara'da Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Etkinlikte yüzlerce gitarist, eğitimci ve müziksever buluşacak; ustalık sınıfları, seminerler ve konserler düzenlenecek.

18. Türkiye Gitar Buluşması, Ankara'da 13 Temmuz'da başlayacak.

Sevda Cenap And Müzik Vakfından yapılan açıklamaya göre, Bilkent Üniversitesi ev sahipliğindeki 18. Türkiye Gitar Buluşması, Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Koşanadam Müzik Yapım ile Başkent Müzikevi'nin katkılarıyla 13-16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Sanat yönetmenliğini müzisyen Prof. Dr. Kağan Korad'ın üstlendiği organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce gitarist, eğitimci, öğrenci ve müziksever Ankara'da buluşacak.

Etkinlik, gitarist Krzysztof Meisinger'in açılış resitaliyle başlayacak. Dört gün sürecek programda, Türkiye'nin farklı kuşaklarından sanatçılar sahne alacak, ustalık sınıfları ve uygulamalı seminerlerle genç gitaristler alanın deneyimli isimleriyle çalışma fırsatı bulacak.

Programda, "Ceren İçin: Gitar Benim Hayatım" konseri de düzenlenecek.

Etkinliğin kapanışında, modern klasik gitar repertuvarının en etkili besteci ve yorumcularından Roland Dyens'in eserleri seslendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korad, Türkiye'nin büyük bir gitar potansiyeli olduğunu belirterek, "Bireysel başarıların ötesine geçerek ortak bir gitar ekolü oluşturabilmek için dünya ile aynı standartları, aynı çalışma kültürünü ve aynı sanatsal vizyonu genele yayılmış şekilde paylaşmamız gerekiyor. Türkiye Gitar Buluşması'nın temel amacı da tam olarak bu ortak zemini oluşturmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Mezar tahripçisine tutuklama talebi

Mezar tahripçisine tutuklama talebi
Bebek haberine yalanlama! Başak Dizer: Hamile değilim

Bebek haberine yalanlama! Başak Dizer: Hamile değilim
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor

Bir ilimiz alarm veriyor! Her yıl hızla eriyen nüfus ilçe kadar kaldı
174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu

174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 35 milyon lirayı buldu
Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu

İki kardeşten annelerinin sevgilisiyle ilgili mide bulandıran iddia
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada