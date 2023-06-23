14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Aida Operası ile sona erdi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Aida Operası ile sona erdi. Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneledikleri ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün en büyük prodüksiyonlarından biri olan, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin Aida operası dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), seyirciyle buluştu.