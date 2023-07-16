Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan Osmanlı döneminde kalma 136 yıllık Onar Cami zamana direniyor. Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran kentin tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir tarihi ve kültürel yapılarıyla yerli yabancı turistlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yüzlerce tescilli kültürel yapının bulunduğu ilçeye bağlı Onar Mahallesi ise turist akınına uğruyor. Çok sayıda tarihi ve kültürel yapının bulunduğu mahalledeki Osmanlı döneminde kalma kerpiçten inşa edilen 136 yıllık tarihi cami ise görenleri şaşırtıyor. Dış cephesi yakın dönemde restore edilen tarihi caminin hala dimdik ayakta olduğunu belirten gönüllü rehber Ümmet Kaygusuz, 'Onar camimiz Osmanlı döneminde 1887 yılında yapılan bir camimizdir. Yurtiçi ve yurtdışında çok fazla ziyaretçi geliyor. Her yıl ziyaretçi sayısı artarak devam ediyor' dedi. Bölgede 9 bin yıllık bir yaşanmışlığın olduğunu kaydeden Kaygusuz bölgenin geçen yıl 10 bin ziyaretçiyi ağırladığını bu yıl için ise bu sayının 20 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

- 136 yıllık tarihi cami zamana direniyor

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan Osmanlı döneminde kalma 136 yıllık Onar Cami zamana direniyor.

Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran kentin tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir tarihi ve kültürel yapılarıyla yerli yabancı turistlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yüzlerce tescilli kültürel yapının bulunduğu ilçeye bağlı Onar Mahallesi ise turist akınına uğruyor. Çok sayıda tarihi ve kültürel yapının bulunduğu mahalledeki Osmanlı döneminde kalma kerpiçten inşa edilen 136 yıllık tarihi cami ise görenleri şaşırtıyor.

Dış cephesi yakın dönemde restore edilen tarihi caminin hala dimdik ayakta olduğunu belirten gönüllü rehber Ümmet Kaygusuz," Onar camimiz Osmanlı döneminde 1887 yılında yapılan bir camimizdir. Yurtiçi ve yurtdışında çok fazla ziyaretçi geliyor. Her yıl ziyaretçi sayısı artarak devam ediyor" dedi

Bölgede 9 bin yıllık bir yaşanmışlığın olduğunu kaydeden Kaygusuz bölgenin geçen yıl 10 bin ziyaretçiyi ağırladığını bu yıl için ise bu sayının 20 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.