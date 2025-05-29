13. Engelsiz Filmler Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

13. Engelsiz Filmler Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Puruli Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen 13. Engelsiz Filmler Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Jüri ve seyircinin istişaresi sonucunda uluslararası kategorilerde ödüller verildi. Festival bu yıl 'Bir Çağ Yangını' temasıyla gerçekleştirildi.

Puruli Kültür Sanat Derneğince düzenlenen 13. Engelsiz Filmler Festivali ödülleri sahiplerini buldu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliğinin destekleri ve Goethe-Institut'un ev sahipliğinde düzenlenen festivalde jüri ve seyircinin istişaresi sonucunda ödül sahipleri belirlendi.

Goethe-Institut Ankara'da düzenlenen törende, "uluslararası kısa film kategorisi"nde "Seyirci Ödülü" ABD'den Luke Salewski'nin yönettiği "Sesli Betimleme", "En İyi Senaryo Ödülü" Türkiye'den Dilsu Atalay'ın yönettiği "Derlemek, Dolaşmak", "En İyi Yönetmen Ödülü" Türkiye'den Cansu Baydar'ın yönettiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" ve "En İyi Film Ödülü" ise Çin'den Lam Can-zhao'nun yönettiği "Bir Yaz Sonu Şiiri" aldı.

Festival Yönetmeni Kıvanç Yalçıner, festivalde emeği geçen ve destek verenlere teşekkür etti.

Bu yılki festivalin "Bir Çağ Yangını" temasıyla düzenlendiğini belirten Yalçıner, bu kapsamda film gösterimleri ve fotoğraf sergisinin yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Kültür Sanat
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