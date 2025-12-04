11. Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Türkiye Basın Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları düzenlenene basın toplantısıyla açıklandı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen ödüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim etmesi bekleniyor.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, gazeteci yazarlardan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar belirlendi.

ÖDÜL ALAN İSİMLER DUYURULDU

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, ödül alan isimleri duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Genel Başkan Burhan, "Bu yıl 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni düzenliyoruz. Daha önce Anadolu Yayıncılar Derneği olarak emek verdik, ardından Anadolu Basın Federasyonu'nu kurduk. Son olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve İçişleri Bakanlığı onayı ile ' Türkiye' ismini alarak Türkiye Basın Federasyonu olduk" ifadelerini kullandı.

"JÜRİ ÜYELERİMİZ ALANINDA DENEYİMLİ VE SAYGIN İSİMLER"

Bu yılın ödül süreciyle ilgili bilgi veren Burhan, medya sektöründe çok kıymetli emekleri olan isimlerin ve kuruluşların titizlikle belirlendiğini vurguladı. Burhan, "Bu organizasyonda jüri üyelerimiz vardı. Ödül sahiplerini biz değil, jürimiz tespit etti" dedi. Jüri üyelerinin de deneyimli ve alanında saygın isimlerden oluştuğunu belirten Burhan, "Sayın Murat Yancı, Nermin Yurteri, Yavuz Donat, Mustafa Çelik ve Hüseyin Likoğlu gibi mesleğin duayenlerinden oluşan bir jüri ile çalıştık" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KATILIMIYLA TAKDİM ETMEYİ ARZU EDİYORUZ"

Ödül töreninin planlamasına da değinen Burhan, "Kısmet olursa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensip buyurması halinde, ödülleri Cumhurbaşkanımızın katılımıyla takdim etmeyi arzu ediyoruz. Son 5 yılda düzenlediğimiz ödül törenlerine Sayın Cumhurbaşkanımız katıldı ve hürmet gösterdi. İnşallah bu yıl da böyle bir fırsat olur" ifadelerini kullandı.

Burhan, törenin ayrıntılarının ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek konuşmasını tamamladı.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER:

Toplantıda ödüllerin hangi kategorilerde ve kimlere verildiği açıklanarak programın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Ödül kategorileri ve kazananların isimler

1-Yılın Kanalı-TRT Kürdi

2- Yılın Ankara Temsilcisi-Mustafa Pala Ülke TV

3-Yılın Fikir Adamı-Sadık Albayrak

4-Yılın Diplomasi Muhabiri-Yunus Paksoy CNNTÜRK

5-Yılın Kültür Kanalı-TVNET

6-Yılın Moderatörü-Cem Açıkgöz Bengi Türk tv

7-Yılın Ekonomi Kanalı-Blomberg tv

8-Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni-Özay Şendir Milliyet Gazetesi

9-Yılın TV Yöneticisi-Deniz Gürel Tv100

10-Yılın Yayın Koordinatörü-Yeliz Tercanlı Beyaz Tv

11-Yılın Köşe Yazarı-Akif Bülbül Türkiye Gazetesi

12-Yılın Vefa Ödülü-Gazze'de- Filistinli ve Türk Gazeteciler

13-Yılın Dizisi-Uzak Şehir Kanal D

14- Yılın Savunma Dergisi-SAVTEK Yusuf Alabarda

15-Yılın Muhabiri-Osman Terkan NTV

16- Yılın Yerel tv Genel Yayın Yönetmeni-Funda Altaş Şimşit- Altas Tv

17- Yılın Programı-MasterChef Türkiye TV 8

18- Yılın Dijital İçerik üreticisi-Cansu Canan Özgen

19-Yılın İnternet Haber Sitesi-Haberler.com

20- Yılın yorumcusu-Melik Yiğitel Türk Medya Ankara Temsilcisi

21-Yılın Yerel Radyosu-Keskin FM

22- Yılın Yerel TV Ana haber spikeri-Bilgehan Atay- Kanal 3

23- Yılın Yerel Gazetesi-HalıKent Gazetesi- Türk Basının Nene Hatunu Esma Erdem Anısına

24-Yılın Ekonomi Yazarı-Faruk Erdem Sabah Gazetesi

25- Yılın Genel Yayın Yönetmeni-Abdulhalik Çimen A Haber

26- Yılın Haber Spikeri-Fatih Çimen TRT Haber

ÖDÜL JÜRİSİ

Yavuz Donat- Sabah Gazetesi

Murat Yancı- CNN Türk

Nermin Yurteri- NTV

Mustafa Çelik- Kanal 7/ Ülke TV

Hüseyin Likoğlu- Yeni Şafak Gazetesi