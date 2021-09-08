Kültür sanat ve hizmet ödülleri sahiplerini buldu
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Kültür sanat ve hizmet ödülleri sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Yerel

Kültür sanat ve hizmet ödülleri sahiplerini buldu Sivas'ta düzenlenen "3. Kültür Sanat ve Hizmet Ödülleri" kapsamında ödüller sahiplerine takdim edildi Sivas'ta düzenlenen "3. Kültür Sanat ve Hizmet Ödülleri" kapsamında ödüller sahiplerine takdim edildi.

Kültür sanat ve hizmet ödülleri sahiplerini buldu

Sivas'ta düzenlenen "3. Kültür Sanat ve Hizmet Ödülleri" kapsamında ödüller sahiplerine takdim edildi

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen "3. Kültür Sanat ve Hizmet Ödülleri" kapsamında ödüller sahiplerine takdim edildi.

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 102. Yıldönümü dolayısıyla "Solistler Geçidi Konser Programı ile Sivas, Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülleri" programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve bazı il protokol üyeleri katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Solistler Geçidi Konseri düzenlendi. Solistler Hasan Göktaş ile Özlem Kızıltaş birbirinden güzel parçaları dinleyenleri için seslendirdi. Konserin ardından Sivas, Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülleri törenine geçildi. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin ödüllerini sahiplerine takdim etti.

"Örnek bir şehirdir"

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Yetiştirdiği değerlere, toprağına, vatanına olan vefasını her dönem göstermiş bir şehir olan Sivas, bu anlamda da örnek bir şehirdir. Devlet ve toplum olarak, kültür ve sanat hayatımıza çok önemli katkılarda bulunan, özgün eserleri veya hizmetleriyle öne çıkan değerlerimiz için ne yapsak azdır. Her biri, her türlü iltifatı fazlasıyla hak ediyor. Bize düşen de iltifat etmektir, takdir etmektir, teşekkür etmektir, vefa göstermektir. Her bir ismi ayrı ayrı tebrik ediyor, hayatta olmayanlara ise şükranlarımı sunuyor Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum. Kendi alanlarında gerçekten çok önemli başarılara imza atmış bu değerlerimizin gelecek nesiller için birer kutup yıldızı, birer rehber olduğunu düşünüyorum. Bu şehrin insanları olarak güzel işler yapan insanları takdir ettikçe, kültürümüze sanatımıza değer verdikçe, ekonomimize katkı sağlayanlara sahip çıktıkça daha güçlü bir şehir olacağımıza inanıyorum" dedi.

Kültür sanat ve hizmet ödülleri sahiplerini buldu
Kültür sanat ve hizmet ödülleri sahiplerini buldu
Kültür sanat ve hizmet ödülleri sahiplerini buldu
Kültür sanat ve hizmet ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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