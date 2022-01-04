Kültür ataşesi olan Yıldız'a veda yemeği

BALIKESİR (İHA) - Eski Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız Makedonya'ya kültür ataşesi olarak tayin edildi.

Balıkesir'de 4 yıldır İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız merkeze alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi ile Makedonya'nın Üsküp Büyükelçiliğine eğitim ataşesi olarak tayin edildi. Eski Milli Eğitim Müdürü Yıldız için Balıkesir'de görev yapan Erzincanlı hemşerileri bir veda yemeği verdi. Veda yemeğinde Müdür Yakup Yıldız'a Balıkesir Milli Eğitimine yaptığı hizmetlerden ötürü Prof. Dr. Kenan Ziya Taş ve Türk Kültür Sanat Sen Balıkesir Şube Başkanı Numan Özel tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.

Yakup Yıldız, Erzincanlı hemşerilerine teşekkür ederek, " Sizlerle Balıkesir'de bir arada tanışmaktan ve çalışmaktan sonra çok memnunum. Üsküp'e giderken gönlüm sizlerle olacak. Hepinize sonsuz teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğimdir" şeklinde konuştu. Veda yemeğine Balıkesir'de yaşayan veya görev yapan 40 Erzincanlı katıldı. - BALIKESİR