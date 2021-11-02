Kulp'ta yaş koza üretiminin artırılması için farkındalık eğitimi - Haberler
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Kulp'ta yaş koza üretiminin artırılması için farkındalık eğitimi

AA / Muhsin Taş - Haberler | Güncel
Kulp'ta yaş koza üretiminin artırılması için farkındalık eğitimi

Kulp ilçesinde yaş koza üretiminin artırılması için farkındalık eğitimi verildi.

KULP, DİYARBAKIR (AA) - Kulp ilçesinde yaş koza üretiminin artırılması için farkındalık eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, üreticilere yönelik yaş koza üretiminin artırılması farkındalık eğitimi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çok amaçlı konferans salonunda gerçekleşen eğitimde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar buradan öteye yol olmayan, ilçede uzun yıllardır koza üretiminin yapıldığını söyledi.

Bakanlığımız tarafından da destekleme kapsamına alınınca bu üretimin giderek arttığını kaydeden Atalar, üretici sayısını artırmak istediklerini aktardı.

Kulp'ta yaş koza üretiminin artırılması için farkındalık eğitimi

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri
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