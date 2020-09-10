35 metre yükseklikteki kulede intihara kalkışan kişiyi film gibi izlediler
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35 metre yükseklikteki kulede intihara kalkışan kişiyi film gibi izlediler

Antalya Kepez'de yoldan geçenlerin meraklı gözlerle baktıkları yerdeki kişi 35 metre yükseklikteki kuleye çıkıp intihar etmeye kalkıştı.

10.09.2020 09:03 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:02

Antalya'da ailevi bunalıma girdiği iddia edilen kişi, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki siren kulesine çıktı. Şahsın eylemini vatandaşlar kafeler ve yol kenarından film gibi izledi.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3878 Sokak üzerindeki 35 metrelik siren kulesinin en yüksek noktasında bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ayaklarını kulenin zirvesinden sarkıtan M.Ç., zaman zaman kendinden geçti.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Polis güvenlik amaçlı sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. M.Ç.'nin eylemini vatandaşlar cep telefonları ile kameraya aldı. Bazı vatandaşlar ise kafe ve kaldırım kenarından M.Ç.'nin eylemini tiyatro oyunu gibi izledi. Daha da abartan bazı kişiler motosikletin üzerinden M.Ç.'yi izledi.

35 metre yükseklikteki kulede intihara kalkışan kişiyi film gibi izlediler

KENDİLİĞİNDEN YERE İNDİ

Şahsın zaman zaman kollarından demiri tutup, ayaklarını sarkıtması yürekleri ağızlara getirdi. İtfaiye şahsın atlama ihtimaline karşı şişme branda açtı. İtfaiyenin açtığı merdivenle müzakereci polis M.Ç. ile görüştü ama bir sonuç alamadı. Daha sonra yine itfaiyenin merdiveniyle bu kez yukarıya M.Ç.'nin bir yakını çıksa da başarılı olamadı. M.Ç., bir süre sonra kendiliğinden kulenin merdiveninden yere indi.

35 metre yükseklikteki kulede intihara kalkışan kişiyi film gibi izlediler

EŞİ SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Üzeri aranan M.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. M.Ç.'nin yaklaşık 2.5 saat süren eylemini, eşinin evden ayrılıp sığınma evine yerleşmesi sonucu gerçekleştirdiği iddia edildi.

35 metre yükseklikteki kulede intihara kalkışan kişiyi film gibi izlediler
35 metre yükseklikteki kulede intihara kalkışan kişiyi film gibi izlediler
35 metre yükseklikteki kulede intihara kalkışan kişiyi film gibi izlediler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
ADA: Kadına neler yaptıysa artık sığınma evine yerleşmiş bunun hakkı iyi bir dayak hem polisi itfaiyeyi meşgul ediyor hemde karısına eziyet
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BURHAN: Dünya Problemleri Insanlar icin esas olan bu Problemleri nasil cözümlemek. Intahar kalkmak yada problemli oldugu kisiyi yada kisileri öldürmek o kisinin Imaninin gevsek oldugunu gösteriyor. Allah''in verdigi cani ancak Allah alir. Canlara kast etmeden problemleri cözmek, bu Dünyadaki Terazide dogru yerde oldugumuzu gösteriyor. Öbür tarafuda unutmayalim. Bu Dünyada ne kazanirsak kazanalim, ne kaybedersek kaybedelim Terazide oldugumuzu unutmayalim.
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DDDDDD: milletin seyretmesi de size haber oldu daha iyi ya. bak nasıl bir haber yapmışsın bravo sana
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