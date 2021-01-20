Kulaçlar sağlık çalışanları anısına atılacak
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Kulaçlar sağlık çalışanları anısına atılacak

20.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:07
Kulaçlar sağlık çalışanları anısına atılacak

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 29 Ocak Cuma günü 15'ncisi düzenlenecek 'Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu', bu yıl pandemide ölen sağlık çalışanları ve master yüzücülerinin anısına yapılacak.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 29 Ocak Cuma günü 15'ncisi düzenlenecek 'Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu', bu yıl pandemide ölen sağlık çalışanları ve master yüzücülerinin anısına yapılacak. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Datça'da yüzücüler su sıcaklığı 18 derece olan denizde antrenman yaptı.

Datça'da '15'nci Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu' pandemi nedeniyle bu yıl sınırlı sayıda katılımcı ile seyircisiz yapılacak. Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi, Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile gönüllülerin katkılarıyla ilçe merkezindeki Taşlık Plajı'nda, 29 Ocak saat 11.00'de başlayacak maraton, 1500 metre kısa ve 2 bin 500 metre uzun parkur olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

YÜZÜCÜLER ANTREMAN YAPTIHer yıl 500'e yakını yüzücü olmak üzere 1500 kişinin buluştuğu maratona bu yıl 25 yüzücü katılacak. Maraton öncesi, Datçalı yüzücüler 8 derece hava sıcaklığı, 18 derece deniz suyu sıcaklığında kulaç atıp, antrenman yaptı. Antrenmana katılan yüzücüler denizden çıkınca, Ilıca Gölü'nün sıcak suyunda ısınarak dinlendi.'DATÇALI YÜZÜCÜLERLE MARATON YAPILACAK'Tertip komitesi adına açıklama yapan Datçalı yüzücü Necati Sağır (74), maratonun bugüne kadar hiç aksatılmadan gerçekleştirildiğini söyledi. Sağır, "Bu yıl, pandemide hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücülerimizim anısına kulaç atacağız. Salgından dolayı sadece Datçalı yüzücülerin katılımı ile maratonu gerçekleştireceğiz" dedi.

Kulaçlar sağlık çalışanları anısına atılacak
Kulaçlar sağlık çalışanları anısına atılacak
Kulaçlar sağlık çalışanları anısına atılacak
Kulaçlar sağlık çalışanları anısına atılacak
Kulaçlar sağlık çalışanları anısına atılacak
Kulaçlar sağlık çalışanları anısına atılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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