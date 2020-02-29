Kulaçlar daha temiz bir dünya için atıldı (2)

29.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:49

İTİRAZLARLA SIRALAMA DEĞİŞTİ

Muğla'nın Datça ilçesinde, bu yıl 14'ncüsü düzenlenen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda bazı sıralamalar değişti. Sonuçların açıklanmasından sonra itirazlar üzerine, kamera görüntüleri incelenerek hata yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Yeni sıralama ise şöyle:

1000 metre kısa parkur erkeklerde Okan Ulaş 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle birinciliği, Samet Yılmazer 14 dakika 52 saniye ile ikinciliği, Uygar Civelek ise 15 dakika 10 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda da İmren Uyar 15 dakika 51 saniye ile birinci, Melisa Soyluer 16 dakika 49 saniye ile ikinci, Melike Öztürk 17 dakika 43 saniye ile üçüncü oldu. Uzun parkur 2 bin metre yarışlarında erkeklerde Ahmet Nakkaş 22 dakika 15 saniye ile birinciliği kazanırken, Turgut Esen 25 dakika 12 saniye ile ikinci, Timuçin Gülaç ise 25 dakika 36 saniye ile üçüncülük elde etti.

Uzun parkur kadınlarda ise Bengisu Avcı 27 dakika 22 saniyelik derecesi ile birinci olurken, Aysu Türkoğlu 27 dakika 51 saniye ile ikinci, Rojin Motlagh ise 27 dakika 55 saniye ile üçüncülüğü kazandı.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

Kaynak: DHA