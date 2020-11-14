Kula'da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kula'da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek

14.11.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:14
Kula'da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek

Türkiye'de bu yıl "Tohum Ver Fidana Dönüşsün" projesi de hayata geçirilerek okullarda öğrencilere dağıtılacak tohumlar sayesinde öğrenciler kendi fidanlarını kendileri yetiştirecek.

Türkiye'de bu yıl "Tohum Ver Fidana Dönüşsün" projesi de hayata geçirilerek okullarda öğrencilere dağıtılacak tohumlar sayesinde öğrenciler kendi fidanlarını kendileri yetiştirecek. Kula'da da 4 bin 500 adet tohum öğrencilere dağıtılarak fidana dönüştürülmesi için tanıtım yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği çerçevesinde 'Tohum Ver Fidana Dönüşsün" projesi hayata geçiyor. Öğrencilerin çevre, beden ve ruh sağlığını korumak, kişisel ve sosyal yaşamdaki bir kısım olumsuz alışkanlıklara alternatif çözüm önerileri geliştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak, toprağa ağaca yaşama karşı farklı bakış açıları geliştirmek için başlatılan projede ana hedef öğrencilerin çevreye karşı olan duyarlılığını arttırmak, aidiyet duygu ve sorumluluğunu geliştirmek, bu sayede çevreyi seven koruyan ve ağaçlandıran bilinçli bireyler yetiştirmek.

Bu proje kapsamında Kula'da da Kaymakam Kemal Duru'nun katıldığı programla öğrencilere çam tohumu ve saksı dağıtılmaya başlandı. Öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek tohum dağıtan Kaymakam Kemal Duru, tohumların nasıl dikileceği ve yetiştirileceği hakkında bilgiler de verdi. Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve İlçe Milli eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile Zakir Okumuş'un da katıldığı programda, Atatürk İlkokulu öğrencilerine tohumları dağıtıldı. Diğer öğrencilere dağıtılacak olan tohumlar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dağıtımı sağlanacak.

Öğrencilere birer tohum değil, birer arkadaş hediye ettiklerini dile getiren Kaymakam Kemal Duru, öğrencilere bu yaşlarda ağaç ve yeşillendirme sevginisi aşılamanın geleceğe büyük katkıları olacağından bahsetti. 'Milli Ağaçlandırma Günü' gibi güzel bir projenin ardından, "Tohum Ver Fidana Dönüşsün" projesinin de öğrencilerin ağaç sevgisine olan ilgisini artıracağını kaydeden Kaymakam Kemal Duru, projede emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

Kula'da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek
Kula'da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek
Kula'da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek
Kula'da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek
Kula'da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek
Kula'da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pazarlar'da çiftçilere 4 bin 800 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı
Pazarlar'da çiftçilere 4 bin 800 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı
Rüzgarla savrulan 4 bin 500 lira toplanarak sahibine ulaştırıldı
Rüzgarla savrulan 4 bin 500 lira toplanarak sahibine ulaştırıldı
Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı
Evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Lütfi Elvan Meral Akşener Nikol Paşinyan Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Timur Selçuk Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Falcao Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Medya Şişli İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kula'da 4 bin 500 öğrencinin tohumu fidana dönüşecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 18:23:21. #1.15#
title