Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı
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Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı

25.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:49
Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 Karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Gökhan Yüzbaş (46) yönetimindeki 60 ER 790 plakalı otomobil, yağmurun ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Otomobil sürücüsü Yüzbaş ve araçta bulunan eşi Deniz Yüzbaş (49) ile çocukları Reyyan Yağmur Yüzbaş (11) ve Cennet Cansu Yüzbaş (16) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İKİNCİ KAZA  İkinci kaza ise aynı saatlerde İzmir- Ankara Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Gökhan Erbaş'ın (50) kullandığı 06 Y 1626 plakalı cip, tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Karakaya (66) yönetimindeki 45 K 8063 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta hasar oluşurken, her iki otomobilin sürücüsü ile Erbaş'ın kullandığı otomobildeki Sadık Ünal (69) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı
Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı
Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı
Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı
Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı
Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı
Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı
Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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