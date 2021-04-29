Küfretti, yumruk attı, ölüm tehditleri savurdu sürücü inince kaçtı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde motosikletinin üzerinde otomobil sürücüsüne yumruk atıp, küfür eden ve ölüm tehdidi savuran şahıs darbedilen kişi üzerine gelince aracını sürükleyerek kaçtı. Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüde motosikletlinin saldırı ve kaçış anları yer aldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinin İstiklal Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında sabah saatlerinde yaşanan olayda, sokakta motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi, kendisini tehlikeye attığı iddiasıyla arkasından gelen otomobilin sürücüsüne saldırdı.

Motosikletiyle aracın camına yanaşıp küfür ve hakaret eden şahıs, bunun da ötesine geçip camdan içeri yumruk savurdu. Saldırı sırasında elini beline götüren şahıs ayrıca 'Seni vururum' diyerek ölüm tehdidi etti. Darbedilen otomobil sürücüsü, aracın kapısını zorlayıp açarak aşağı inince durum bu kez değişti.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Otomobil şoförünün üzerine geldiğini gören saldırgan motosikletini sürükleyerek kaçtı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün motosikletliyi kovaladığı ve aracın sepetini teklemeyip geri döndüğü görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı