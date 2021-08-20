Küfürbaz hırsız tutuklandı
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Küfürbaz hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağma ve hırsızlık suçlarından yakalanıp adliyeye sevk edilirken gazetecilere ağza alınmayacak küfürler savuran hırsız tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağma ve hırsızlık suçlarından yakalanıp adliyeye sevk edilirken gazetecilere ağza alınmayacak küfürler savuran hırsız tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde pencereyi zorlayarak, bir eve giren hırsız, evde karı-koca ile karşılaştı. Evden boş dönmek istemeyen acımasız hırsız, kaçmak yerine karşısına çıkan karı kocaya bıçak çekerek, evden 2 adet telefon ve Beşiktaşlılar Derneği Madalyasını alarak kaçtı.

Kısa sürede tespit edildi

Aynı gecede farklı adreslerden 2 bin TL ve 5 ayrı cep telefonu, kredi ve banka kartları ve giyim eşyaları daha çalınması üzerine hırsızlık ihbarını alan Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri araştırmalarını genişletti. Polis ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın 24 yaşındaki A.C.K. olduğu tespit edildi.

Utanmadan gazetecilere hakaretler savurdu

Polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda şahıs, çaldığı cep telefonu, para ve malzemelerle suçüstü yakalandı. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahsın yapılan sorgulamalarında çok sayıda hırsızlık ve yağma kaydının bulunduğu tespit edildi. A.C.K. isimli hırsızlık zanlısı daha sonra nitelikli yağma ve 3 ayrı evden hırsızlık olaylarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevk edildiği sırada onu kameralara çekmeye çalışan gazetecilere ağır küfürler savurup, saldırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin arasından sıyrılamayan küfürbaz hırsız, kısa sürede adliye binasına alındı. Adliyeye çıkarılan A.C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Küfürbaz hırsız tutuklandı
Küfürbaz hırsız tutuklandı
Küfürbaz hırsız tutuklandı
Küfürbaz hırsız tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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